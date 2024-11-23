BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da bazı şehir hatları ile deniz otobüsü seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı şehir hatları ile deniz otobüsü seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı şehir hatları ile deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Abone ol

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle saat 07.45'deki Yenikapı-Yalova, 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08.30’daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.00’daki Pendik-Yalova, 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.45’teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri ile saat 10.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyurud ise aynı sebeple, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması, Büyükada-Sedef Adası, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatları ile Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğramasının gerçekleştirilemediği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Niğde'nin Bor ilçesinde iki sevgili apartman dairesinde ölü bulundu
Niğde'nin Bor ilçesinde iki sevgili apartman dairesinde ölü bulundu
Moody's Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti
Moody's Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti
Beylikdüzü’nde çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor
Beylikdüzü’nde çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye olarak Irak Türkmenlerinin yanındayız
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye olarak Irak Türkmenlerinin yanındayız
İzmir'de polise saldırı olayında 6 tutuklama
İzmir'de polise saldırı olayında 6 tutuklama
Özgür Özel'den 'kayyum' tepkisi! 30 Kasım...
Özgür Özel'den 'kayyum' tepkisi! 30 Kasım...
Tunceli'de 10 günlük yasak kararı
Tunceli'de 10 günlük yasak kararı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı mağlup etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı mağlup etti
Putin'den batıya gözdağı: Denemeye devam edeceğiz!
Putin'den batıya gözdağı: Denemeye devam edeceğiz!
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş yabancı hakem açıklaması
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş yabancı hakem açıklaması
Donald Trump'ın yargılandığı tarihi davada sürpriz karar
Donald Trump'ın yargılandığı tarihi davada sürpriz karar
Ali Koç'tan Kayserispor iddialarına yalanlama geldi
Ali Koç'tan Kayserispor iddialarına yalanlama geldi