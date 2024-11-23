İmamoğlu’ndan kayyum açıklaması: Millet iradesi gasp ediliyor

İBB Başkanı İmamoğlu, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasının ardından açıklama yaptı. İmamoğlu, "Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir. Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir" dedi.

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Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı. DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak görevden alındı, yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Belediye Başkanvekili olarak atandı. CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen yerine atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir. Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir" dedi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerde halk iradesi tıpkı Başkan gibi Meclis Üyelerinde de vücut bulur. Bu akşam Tunceli Belediye Başkanlığı'na ilin valisi, Ovacık Belediyemize de ilçenin kaymakamı kayyım olarak atandı. Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir. Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir. Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir. Unutmamak gerekir ki, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."