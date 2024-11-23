BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
HABER /  GÜNCEL

Yavuz Ağıralioğlu: Kürt haklarını neden PKK ile konuşuyoruz?

Yavuz Ağıralioğlu: Kürt haklarını neden PKK ile konuşuyoruz?

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, geçmişte yaptığı ve yeniden gündeme gelen "PKK Müslüman olursa görüşebiliriz" açıklamasıyla ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara cevap verdi.

Abone ol

Açıklamasının bağlamından koparıldığını vurgulayan Ağıralioğlu, bu ifadeyi çözüm sürecinde ortaya çıkan yanlış yaklaşımlara dikkat çekmek için metaforik bir üslupla dile getirdiğini söyledi. Çözüm süreci dönemi ile ilgili Ağıralioğlu, "'Bir Kürtlerin hakkını neden PKK ile konuşuyoruz?" diye sitem etmiştim dedi. 

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu​, Türkiye Gazetesi​ İçerik Editörü Nureddin Yıldız'ın sorularını cevapladı. Sosyal medyada, Anahtar Parti'yi kurduktan sonrası sık sık gündem gelen PKK​ sözleri hakkında açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, cümlelerinin başka anlamlara çekildiğini ve metaforik bir üslupla cümlelerini kurduğunu ifade etti.

Ağıralioğlu, açıklamasının çözüm sürecinde devletin meşruiyetine gölge düşüren yaklaşımlara tepki olarak yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Zaman zaman metaforik açıklamalar yaparım"

Bu metaforik bir açıklamadır ve ben zaman zaman metaforik açıklamalar yaparım. Çözüm sürecinde, 'devlet silah bıraksın' denildi. Devlet silah bırakmaz, devlet eline silah alanı gömer. Çözüm sürecinde devlet ve PKK'yı eşitleyen bir siyasi cinnet vardı. Af dileyen yok, 'kabahatliyiz' diyen yok, özür dileyen yok ve sanki iki denk kuvvet mücadele etmiş gibi bir rezalete mukabil olsun diye söyledim ben o sözü.

"Kürtlerin haklarını neden PKK ile konuşuyoruz?'

Türkler savaş meydanında aman dileyene, vergi verenlere ve Müslüman olana vurmazlar. Anlı şanlı Türk milletinin içinde olandır bu. 'Siz bunlarla neden oturuyorsunuz?' hassasiyetimle kullandığım bir cümleydi. 'Biz bu Kürtlerin haklarını neden PKK ile konuşuyoruz?' diye sorduğum bir cümledir bu. Üstünde bu kadar tepinilmesinin anlamı yoktur."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu Gazze ve Lübnan batağın saplandı en az 6 İsrail askeri
İsrail ordusu Gazze ve Lübnan batağın saplandı en az 6 İsrail askeri
İstanbul'da bazı şehir hatları ile deniz otobüsü seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı şehir hatları ile deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Niğde'nin Bor ilçesinde iki sevgili apartman dairesinde ölü bulundu
Niğde'nin Bor ilçesinde iki sevgili apartman dairesinde ölü bulundu
Moody's Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti
Moody's Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti
Beylikdüzü’nde çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor
Beylikdüzü’nde çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye olarak Irak Türkmenlerinin yanındayız
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye olarak Irak Türkmenlerinin yanındayız
İzmir'de polise saldırı olayında 6 tutuklama
İzmir'de polise saldırı olayında 6 tutuklama
Özgür Özel'den 'kayyum' tepkisi! 30 Kasım...
Özgür Özel'den 'kayyum' tepkisi! 30 Kasım...
Tunceli'de 10 günlük yasak kararı
Tunceli'de 10 günlük yasak kararı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı mağlup etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı mağlup etti
Putin'den batıya gözdağı: Denemeye devam edeceğiz!
Putin'den batıya gözdağı: Denemeye devam edeceğiz!
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş yabancı hakem açıklaması
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş yabancı hakem açıklaması