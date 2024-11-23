Yavuz Ağıralioğlu: Kürt haklarını neden PKK ile konuşuyoruz?

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, geçmişte yaptığı ve yeniden gündeme gelen "PKK Müslüman olursa görüşebiliriz" açıklamasıyla ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara cevap verdi.

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Açıklamasının bağlamından koparıldığını vurgulayan Ağıralioğlu, bu ifadeyi çözüm sürecinde ortaya çıkan yanlış yaklaşımlara dikkat çekmek için metaforik bir üslupla dile getirdiğini söyledi. Çözüm süreci dönemi ile ilgili Ağıralioğlu, "'Bir Kürtlerin hakkını neden PKK ile konuşuyoruz?" diye sitem etmiştim dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu​, Türkiye Gazetesi​ İçerik Editörü Nureddin Yıldız'ın sorularını cevapladı. Sosyal medyada, Anahtar Parti'yi kurduktan sonrası sık sık gündem gelen PKK​ sözleri hakkında açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, cümlelerinin başka anlamlara çekildiğini ve metaforik bir üslupla cümlelerini kurduğunu ifade etti.

Ağıralioğlu, açıklamasının çözüm sürecinde devletin meşruiyetine gölge düşüren yaklaşımlara tepki olarak yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Zaman zaman metaforik açıklamalar yaparım"

Bu metaforik bir açıklamadır ve ben zaman zaman metaforik açıklamalar yaparım. Çözüm sürecinde, 'devlet silah bıraksın' denildi. Devlet silah bırakmaz, devlet eline silah alanı gömer. Çözüm sürecinde devlet ve PKK'yı eşitleyen bir siyasi cinnet vardı. Af dileyen yok, 'kabahatliyiz' diyen yok, özür dileyen yok ve sanki iki denk kuvvet mücadele etmiş gibi bir rezalete mukabil olsun diye söyledim ben o sözü.

"Kürtlerin haklarını neden PKK ile konuşuyoruz?'

Türkler savaş meydanında aman dileyene, vergi verenlere ve Müslüman olana vurmazlar. Anlı şanlı Türk milletinin içinde olandır bu. 'Siz bunlarla neden oturuyorsunuz?' hassasiyetimle kullandığım bir cümleydi. 'Biz bu Kürtlerin haklarını neden PKK ile konuşuyoruz?' diye sorduğum bir cümledir bu. Üstünde bu kadar tepinilmesinin anlamı yoktur."