THY’de 38 uçuş lodos nedeniyle iptal edildi!

Türk Hava Yolları, yarın İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti.Abone ol
THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki 38 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.
Konuya ilişkin THY’den yapılan açıklama şöyle:
“Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10’u içhat, 28’i dış hat) iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.”