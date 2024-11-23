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THY’de 38 uçuş lodos nedeniyle iptal edildi!

THY’de 38 uçuş lodos nedeniyle iptal edildi!

Türk Hava Yolları, yarın İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti.

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THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki 38 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin THY’den yapılan açıklama şöyle:

“Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10’u içhat, 28’i dış hat) iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.”

THY
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