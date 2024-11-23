Donald Trump beraber çalışacağı yeni isimleri açıkladı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Çalışma Bakanlığına Lori Chavez-DeRemer'i, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığına Scott Turner'ı, Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) başkanlığına Prof. Dr. Marty Makary'i, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörlüğüne Russell Vought'u aday gösterdiğini açıkladı.

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ABD basınındaki haberlere göre, Trump, kabinesinde ve yönetiminde birlikte çalışacağı isimleri seçmeye devam ediyor.

Trump, yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığının başına Lori Chavez-DeRemer'i aday gösterdiğini duyurarak, "Lori'nin hem iş hem de çalışma çevrelerinden aldığı güçlü destek, Çalışma Bakanlığının her kesimden ABD'liyi eşi benzeri görülmemiş ulusal başarı gündemimizin arkasında birleştirebilmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Eski Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncularından ve Trump'ın Beyaz Saray'daki eski yardımcılarından Scott Turner ise Trump tarafından İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı için aday gösterildi.

Trump ayrıca FDA'nın başına Prof. Dr. Marty Makary'i, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörlüğüne de Russell Vought'u aday gösterdiğini kaydetti.