Schengen krizi büyüyor! Vize alacak Türk vatandaşlarına yeni kısıtlama

Schengen vizesi başvurusu yapacaklar için uyarı geldi. Son dönemde vize ret oranlarındaki belirgin artışın yanı sıra, onaylanan vizelerin süresi de ciddi şekilde kısaltıldı. Bu durum, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat özgürlüğünü giderek daha fazla kısıtlıyor.

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Avrupa Birliği​ ülkeleri, Türkiye’den yapılan vize​ başvurularında uyguladığı katı prosedürleri artırarak yeni bir tartışma başlattı. Son yıllarda hızla artan vize ret oranları ve onaylanan vizelerin sürelerindeki kısalmalar, Türk vatandaşlarının Avrupa’ya seyahat özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlıyor.

Son beş yıl içerisinde Türkiye’den yapılan vize başvurularındaki ret oranı dört katına çıkarak yüzde 16’yı aştı. Ret oranlarındaki bu artış, vize almayı başaran Türk vatandaşlarının bile uzun süreli seyahat planları yapmasını neredeyse imkânsız hale getirdi. Çünkü onaylanan vizelerin süresi genellikle sadece birkaç günle sınırlı kaldı. Sosyal medyada bu durumu dile getiren birçok kullanıcı, aldıkları vizelerin 2-3 gün geçerli olduğunu belirterek duruma tepki gösteriyor.