TOGG'un Avrupa yolculuğu için önemli adım: AB heyeti Gemlik tesislerini inceledi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, 2025 yılında Avrupa pazarına girmeye hazırlanırken, AB Ticaret Müşavirlerinden oluşan bir heyet Gemlik'te TOGG tesislerini ve Siro batarya fabrikasını ziyaret etti. Heyet, üretim süreçleri ve liman operasyonları hakkında detaylı bilgi aldı.

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Türkiye'nin yerli ve milli akıllı otomobil markası TOGG​'un 2025 yılında Almanya​'ya adım atarak Avrupa​ pazarına resmen girmesi bekleniyor. TOGG'un Avrupa yolculuğu için ise çok önemli bir gelişme yaşandı. AB Ticaret Müşavirlerinden oluşan bir heyet, Gemlik​'e gelerek TOGG'un tesisleri ile yerli batarya fabrikası Siro'yu incelemek üzere Gemlik'i ziyaret etti.

Türkiye'nin ilk özel limanı olan Yılport Gemport limanında Satış Müdürü Can Pancaroğlu, Terminal Direktörü Ali Ekber Şimşek, İdari İşler Müdürü Cenk Buluk tarafından karşılanan heyete Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Işıkçı ve Nihat Balkan eşlik etti.

TOBB Uluslararası İlişkiler Müdürü Damla Tufan ve TOBB Uzman Yardımcısı, AB ve Dış İlişkiler Dairesinden Sıla Kozanlı rehberliğinde limanın genel tanıtımı ile iş ve işlemlerin tanıtıldığı brifing Yılport Gemport limanında Satış Müdürü Can Pancaroğlu tarafından verildi. Heyete Gemlik limanlarının ticari faaliyetleri ve kapasiteleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Ardından, liman sahası karadan ve Galip Y. römorkörü vasıtasıyla denizden gezildi.

AB heyeti GTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Balkan ve Hakan Işıkçı, Genel Sekreter Emre Gemicioğlu ve Sanayi Sicil Müdürü Ayhan Yıldız ile birlikte Türkiye'nin otomobili TOGG tesisleri ile SIRO Batarya fabrikasını da ziyaret etti. Ziyarette üretim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve TOGG'ta pistte deneme sürüşü gerçekleştirildi.