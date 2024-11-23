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Veliaht prensin oğlundan skandal üstüne skandal! İki günde iki kez...

Veliaht prensin oğlundan skandal üstüne skandal! İki günde iki kez...

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınmasından birkaç gün sonra benzer bir olay ile yeniden suçlandı.

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Norveç basınındaki haberlere göre, 19 Kasım’da Oslo’da "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunmak"la suçlanarak gözaltına alınan 27 yaşındaki Hoiby’e, ikinci bir tecavüz suçlaması yöneltildi.

Emniyet yetkilileri, hakkında ikinci bir tecavüz suçlaması gün yüzüne çıkan Hoiby’nin gözaltı süresinin 2 haftaya çıkarılması için talepte bulunulduğunu duyurdu.

Norveç’te bu tür cinsel istismar suçları için en fazla 10 yıl hapis cezası veriliyor.

Norveç Veliaht Prensi Haakon, yaptığı açıklamada, "Bunlar Hoiby'nin şu anda karşı karşıya olduğu ciddi suçlamalar. Bugün elbette bu durumdan etkilenen herkesi düşünüyoruz." dedi.

Haakon, polise ve yargı sistemine işlerini yapabilmeleri için alan tanınması gerektiğini kaydetti.

Hoiby'nin daha önce de ehliyetsiz araba kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri çeşitli yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.

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