TÜSİAD Başkanı: Erken faiz indirimi yakalanan başarıyı zedeler

ESİAD Yatırım Zirvesi'nde konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemeye rağmen dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Turan, erken faiz indiriminin bu süreci sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

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ESİAD Yatırım Zirvesi'nde konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede gösterdiği çabaları olumlu karşılasa da, henüz hedeflenen seviyelere ulaşılamadığını belirtti. Turan, erken faiz indiriminin enflasyon beklentilerini yükseltebileceği ve sürecin uzamasına neden olabileceği uyarısında bulundu. Kamu harcamalarının sıkı kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, enflasyonla mücadelede mali politikaların da önemli bir rol oynadığını söyledi.

Enflasyon rakamlarında hedeflenen seviyelere gelinememiş olmasının bu süreçte hataya pay bırakmadığına dikkat çeken Turan, şunları söyledi:

"Erken göreceğimiz bir faiz indirimi bu süreçte yakaladığımız başarının zedelenmesine ve sürecin uzamasına neden olabilir. Bunun maliyetini özellikle sanayi tarafından hem yüksek finansman giderleri, hem de talebin yavaşlaması açısından hissetmeye başlamışken sürecin doğru yönetiminde çok ama çok dikkatli olmalıyız.

Enflasyonla mücadele şimdiye kadar temel olarak para politikası kanalı ile yapıldı. Bu alanda atılan doğru adımların olumlu etkisini görmüş olsak da önümüzdeki yıl hedeflenen yüzde 21’lik enflasyona ulaşmak için mevcut politikalardan fazlası gerekebilir.

Özellikle mali politikaların süreci daha iyi eşlik etmesini sağlamalıyız. Bu anlamda kamu harcamalarının daha sıkı kontrol edilmesi ve daha verimli alanlara aktarılması, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin çok daha güçlü yapılması önceliklendirilmelidir."