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Beylikdüzü’nde çıkan fabrika yangını 8 saattir sürüyor

Beylikdüzü’nde çıkan fabrika yangını 8 saattir sürüyor

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesi 8 saattir sürüyor.

Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan plastik ev gereçleri üreten 6 katlı 50 bin metrekarelik fabrikada gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Beylikdüzü başta olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa Yakalarındaki ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı.

İtfaiyenin, zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ambulansların da hazır bekletildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmı çökmeler meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları 7 saattir devam ediyor.

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