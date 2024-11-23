Türkiye'de her yıl 23 milyon ton gıda, 12 milyon da ekmek...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evimizde, soframızda, iş yerimizde tüketebileceğimiz kadar gıda almalı ve fazla gıda israfından kaçınmalıyız." ifadesini kullandı.

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Palandöken, yaptığı açıklamada, kuraklık ve iklim değişikliği gibi mevsimsel faktörlerle birlikte gıda israfının boyut değiştirdiğine dikkati çekti.

Türkiye'de her yıl 23 milyon ton gıda, 12 milyon da ekmeğin israf edildiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Nakliye sırasında ürün kaybını önlemek için daha verimli lojistik sistemler geliştirmeli ve uygun depolama koşullarını yaygınlaştırmalıyız. Nakliyede, depolamada ve pazarda birçok ürün israf oluyor. Bu kayıplar, arz-talep dengesini bozarak fiyatların daha da yükselmesine sebebiyet veriyor. Evimizde, soframızda ve iş yerimizde tüketebileceğimiz kadar gıda almalı ve fazla gıda israfından kaçınmalıyız. Gıda saklama yöntemleri konusunda bilinçlenerek bozulmaların önüne geçebiliriz."