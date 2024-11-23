Uraloğlu'ndan Google ve Discord açıklaması: Taviz verilmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Google görüşmeleri ve erişimi engellenen Discord hakkında konuştu. Uraloğlu, kurallara uymayanlara yaptırımların devam edeceğini ifade etti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayınında Google görüşmeleri ve erişimi engellenen Discord hakkındaki kararı değerlendirdi. Uraloğlu, kurallara uymayanlara yaptırımların devam edeceğini ifade etti.

Uraloğlu, "Google ile görüştük. Bu düzenleme Google Türkiye değil de global tarafından yapıldı. Google Türkiye temsilcilerinin bize ilettiği bu düzenlemeden bilgi sahibi olmadıkları. Biz ikinci defa sorduk, onlardan dönüş bekliyoruz. Ona göre belki adım atılabilir. Rekabet Kurumu ile iş birliği içerisinde bir adım atmamız söz konusu, oradan cevap bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de Discord'un ulaşımının engellenmesine de değinen Bakan Uraloğlu, "Türkiye’de 58 milyon Instagram kullanıcısı var. Nüfusumuzun 75 milyonu sosyal medya kullanıcısı. Biz şunu söyledik ve yaptık da. Kurallara uymayanları bizim yaptırımlarımızla karşı karşıya bırakacağız dedik ve bıraktık da" diye konuştu.