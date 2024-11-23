BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
HABER /  GÜNCEL

Uraloğlu'ndan Google ve Discord açıklaması: Taviz verilmeyecek

Uraloğlu'ndan Google ve Discord açıklaması: Taviz verilmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Google görüşmeleri ve erişimi engellenen Discord hakkında konuştu. Uraloğlu, kurallara uymayanlara yaptırımların devam edeceğini ifade etti.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayınında Google görüşmeleri ve erişimi engellenen Discord hakkındaki kararı değerlendirdi. Uraloğlu, kurallara uymayanlara yaptırımların devam edeceğini ifade etti.

Uraloğlu, "Google ile görüştük. Bu düzenleme Google Türkiye değil de global tarafından yapıldı. Google Türkiye temsilcilerinin bize ilettiği bu düzenlemeden bilgi sahibi olmadıkları. Biz ikinci defa sorduk, onlardan dönüş bekliyoruz. Ona göre belki adım atılabilir. Rekabet Kurumu ile iş birliği içerisinde bir adım atmamız söz konusu, oradan cevap bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de Discord'un ulaşımının engellenmesine de değinen Bakan Uraloğlu, "Türkiye’de 58 milyon Instagram kullanıcısı var. Nüfusumuzun 75 milyonu sosyal medya kullanıcısı. Biz şunu söyledik ve yaptık da. Kurallara uymayanları bizim yaptırımlarımızla karşı karşıya bırakacağız dedik ve bıraktık da" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü
Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü
Yenidoğan çetesi davası elebaşı Fırat Sarı savunma yaptı: Her şeyi anlatmak istiyorum
Yenidoğan çetesi davası elebaşı Fırat Sarı savunma yaptı: Her şeyi anlatmak istiyorum
Hastalar eczane eczane dolaşıyor: İlaç yok, zam beklentisi var
Hastalar eczane eczane dolaşıyor: İlaç yok, zam beklentisi var
İzmir'de sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu
İzmir'de sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu
Basketbol antrenörü Salim Taslı, yeni "Alperen"lerin peşinde
Basketbol antrenörü Salim Taslı, yeni "Alperen"lerin peşinde
Beylikdüzü’nde çıkan fabrika yangını 8 saattir sürüyor
Beylikdüzü’nde çıkan fabrika yangını 8 saattir sürüyor
Türkiye'de her yıl 23 milyon ton gıda, 12 milyon da ekmek...
Türkiye'de her yıl 23 milyon ton gıda, 12 milyon da ekmek...
Erzurum'da aracın altına giren kedi bakın hangi ilde farkedildi
Erzurum'da aracın altına giren kedi bakın hangi ilde farkedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı
AKOM uyarmıştı! İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı!
AKOM uyarmıştı! İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı!
TÜSİAD Başkanı: Erken faiz indirimi yakalanan başarıyı zedeler
TÜSİAD Başkanı: Erken faiz indirimi yakalanan başarıyı zedeler
Schengen krizi büyüyor! Vize alacak Türk vatandaşlarına yeni kısıtlama
Schengen krizi büyüyor! Vize alacak Türk vatandaşlarına yeni kısıtlama