Hastalar eczane eczane dolaşıyor: İlaç yok, zam beklentisi var

Yüzde 23.5'luk zamla çözüleceği düşünülen ilaç sıkıntısı, eczanelerde deva ediyor. Antibiyotik, diyabet ilaçları ve tüp bebek ilaçları başta olmak üzere birçok ilaç bulunamıyor. Hastalar, reçeteleriyle eczaneleri boş dönüyor. Eczacılar ise ilaç bulma konusunda zorluk çekiyor.

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Eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısı, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan yüzde 23.5'luk zamla sorunun çözüleceği düşünülse de, durum değişmedi. Özellikle antibiyotik, diyabet ilaçları ve tüp bebek ilaçlarında ciddi bir eksiklik yaşanıyor.

Reçeteyi alan eczanelere koşuyor ancak çoğu kişi eli boş çıkıyor. NTV’ye konuşan bazı vatandaşlar da ağrı kesicileri bile bulmakta zorluk çektiklerini ifade ediyor. Çoğu kişi eczane eczane gezdiğini ifade ediyor.

Eczacılar da her gün ilaç bulma mesaisi yapıyor. Eczacılar bu sorunla ilgili hastalarla baş başa kalıyor. Hastaların ilaç konusunda direttiklerini ancak depodan ilaçların eczanelere gelmediği belirtiliyor. Eczacılar sorunla ilgili yetkililerden çözüm bekliyor.