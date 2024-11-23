Disiplinlerarası Bilim Sıralaması belli oldu: Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de

Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilim Sıralaması açıklandı. Listede ilk 200’de 10, ilk 100’de ise 4 Türk üniversitesi yer aldı. Koç, Sabancı, İTÜ ve Boğaziçi üniversitelerinin bulunduğu listede Türkiye, sıralamya giren 45 üniversitesiyle dünya genelinde 2’nci sırada yer aldı. Toplam 749 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada MIT birinci, Stanford ikinci, Singapur Ulusal Üniversitesi üçüncü oldu.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilim Sıralamaları 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamaya göre, Türkiye’den dört üniversite ilk 100’de, on üniversite ise ilk 200’de yer alarak dikkat çekti. Türkiye, sıralamaya giren üniversite sayısı açısından dünya genelinde ikinci sırada bulunuyor.

THE sıralamasına göre, ilk 100’deki Türk üniversiteleri sırasıyla Koç Üniversitesi (41), Sabancı Üniversitesi (64), İstanbul Teknik Üniversitesi (76) ve Boğaziçi Üniversitesi (90) oldu. YÖK açıklamasında, Türkiye’nin ilk 200’e giren on üniversite ile en iyi temsil edilen ülkeler arasında ilk beşte yer aldığı ifade edildi.

2025 yılı sıralamalarında 92 ülke/bölgeden toplam 749 üniversite değerlendirildi. İlk 10 sırada ABD’den yedi, Singapur’dan iki ve Hollanda’dan bir üniversite yer aldı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) birinci sırada, Stanford Üniversitesi ikinci sırada yer alırken, Singapur Ulusal Üniversitesi üçüncü oldu.

Türkiye, sıralamada toplam 45 üniversite ile Hindistan’ın ardından ikinci sırada yer aldı. Hindistan 65 üniversite ile birinci olurken, Türkiye’yi 38’er üniversiteyle Rusya ve ABD, 33 üniversiteyle Japonya takip etti.