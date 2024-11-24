Beşiktaş evinde kabusu yaşadı: 2-4!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İzmir ekibine 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş 3. dakikada Semih Kılıçsoy ve 9. dakikada Malcom Bokele(kk) attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Mücadeleye ortak olan Göztepe 12. dakikada Malcom Bokele, 32. dakikada, Taha Altıkardeş 82. dakikada Datro Fofana ve 90+1. dakikada David Tijanic golleriyle 3-2 kazanarak 3 puanı aldı.

Beşiktaş 21 puanda kaldı. Göztepe ise 21 puana yükseldi.

Immobile formasını kavuştu

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen İtalyan futbolcu Ciro Immobile 59. dakikada Emirhan Topçu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.

Alex Oxlade-Chamberlain, ikinci kez maç kadrosunda

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, bu sezon ikinci kez maç kadrosuna alındı.

Sezon başında yolların ayrılması beklenen ancak takımda kalan 31 yaşındaki orta saha, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile oynanan müsabakanın kadrosunda yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

Gedson Fernandes "dalya" dedi

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.

"Kara Kartal"da 3. sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha, 99 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Gedson Fernandes'e forma, plaket ve çiçek takdim etti.

Beşiktaş - Göztepe maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Beşiktaş sahasında 4-2 mağlup oldu.

90'GOL! 90+1' Tijanic skoru 4-2 yapan golü attı. Romulo eksik savunmaya karşı merkezden topu sürerek solunda bulunan Tijanic'e yerden pasını verdi. Tijanic'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruş yakın köşeden ağlarla buluştu.

82'GOL! Fofana, Göztepe'yi 3-2 öne geçiren golü attı.

79'Semih sol kanattan içeri ortaladı. Ön direkte Taha'nın ayak koyduğu top kornere gitti.

75'Semih sol kanattan içeri ortaladı. Arka direkte Rashica'nın vuruşunda kaleye paralel giden topu savunma uzaklaştırdı.

70'Matsuki'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

54'Rafa'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Rashica'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

51'Savunma arkasına sarkan Romulo sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Romulo'nun vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

45'İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edidi.

42'Beşiktaş'ta Svensson'un sağ kanattan arka direğe ortasında, Masuaku topun gelişine vurdu. Meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

32'GOL! Göztepe,Taha Altıkardeş'in kafa golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı! Kornerden gelen topa çok iyi yükselen Taha kafa vuruşuyla topu Mert'in uzanamayacağı bir noktaya gönderdi.

27'Beşiktaş 3. gole çok yaklaştı! Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Semih Kılıçsoy ceza alanı içinde vurmak için açı aradı. Semih'in sert şutunda top üstten auta çıktı.

18'Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık paslarıyla ileri çıkmaya çalışıyor.

12'GOL! Bir gol daha! İki dakika önce kendi kalesine bir gol atan Bokele bu kez Berşiktaş filelerini havalandırdı! Skor 2-1 oldu!

10'GOL! Göztepe savunmasında büyük bir hata Bokele topu kendi ağlarına gönderdi. Beşiktaş 2-0 öne geçti!

7'Bu kez Göztepe tehlikeli geldi! Ceza alanı içinde topla buluşan Romulo sağ çizgiye inip arka direğe ortasını yaptı. Herkesi aşan top taça çıktı.

3'GOL! Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti! Svensson'un sağ kanattan ortasında Semih Kılıçsoy şık bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Beşiktaş - Göztepe ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih

Göztepe: Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Isaac Solet, Matsuki, Juan, Romulo