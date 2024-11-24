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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu istifa mı etti?

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu istifa mı etti?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakkında çıkan istifa iddialarını yalanlayarak bu haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Görevine kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların başarısız olacağını belirtti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakkında çıkan istifa iddiaları üzerine bir açıklamada bulundu.

Hacıosmanoğlu istifa iddialarını yalanlayarak, "Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir. Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım"

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