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İstanbul'da vahşet! 4 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı ve intihar etti

İstanbul'da vahşet! 4 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı ve intihar etti

İstanbul Büyükçekmece'de B.A. isimli zanlı, annesi, babası, kuzeni ve bir kişiyi silahla öldürdü; kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini yaraladıktan sonra intihar etti. Zanlının saldırılarının ardından polis ekipleri olay yerlerinde incelemelerini sürdürüyor.

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İstanbul'da annesini, babasını, kuzenini ve 1 kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan zanlı intihar etti.

Alınan bilgiye göre, şüpheli B.A. Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'taki ailesinin oturduğu eve gelerek, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan şüpheli B.A. daha sonra Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanına gitti.

Zanlının buraya silahla ateş açması sonucu, kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybederken, B.A'nın evli olduğu öğrenilen S.A. ile bu kişinin kardeşi Gökhan Soylu yaralandı.

Şüpheli B.A. gerçekleştirdiği olayın ardından gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etti.

Zanlı B.A. daha sonra olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek intihar etti.

Yaralanan Buke ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerlerindeki incelemeleri sürüyor.

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