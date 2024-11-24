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Samsunspor ve Alanyaspor 1 puana razı oldu

Samsunspor ve Alanyaspor 1 puana razı oldu

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor'un golü Cordova'dan gelirken, iki takımın da pozisyonları skoru değiştirmeye yetmedi.

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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada Alanyaspor eşitliği yakaladı. Janvier'in ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

58. dakikada konuk takımın kazandığı korner atışını Janvier kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Lima kafayla vurdu, kaleci Okan Kocuk'u geçen topu Zeki Yavru çizgi üzerinden kafayla uzaklaştırdı.

78. dakikada Alanyaspor'un atağında Cordova'nın pasında Hwang kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, Okan Kocuk'un eline çarpan top oyun alanına geri döndü.

90+4 konuk takımın kazandığı korner atışını Rony kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Lima kafayla vurdu. Kaleci Okan Kocuk, son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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