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Konyaspor - Hatayspor maçında kazanan çıkmadı

Konyaspor - Hatayspor maçında kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor öne geçmesine rağmen Hatayspor, Aboubakar'ın röveşata golüyle 90. dakikada eşitliği sağladı.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

72. dakikada Bamgboye'nin ceza alanına ortasında, Aboubakar'ın gelişine yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hatayspor'un sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahası içinde oluşan karambolde Aboubakar yaptığı röveşata vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

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