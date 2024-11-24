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Balıkesir'deki mermer ocağında facia! 1 işçi yaşamını yitirdi

Balıkesir'deki mermer ocağında facia! 1 işçi yaşamını yitirdi

Balıkesir Marmara Adası'ndaki bir mermer ocağında meydana gelen toprak kaymasında işçilerden Ahmet Özmen hayatını kaybetti, Mustafa Dak'ı ise arama çalışmaları sürüyor.

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Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

O sırada ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, Mustafa Dak'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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