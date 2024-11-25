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Romanya'daki cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda en çok oy alan 2 isim 8 Aralık'ta yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek.

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Sandık çıkış anketlerine göre, iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (PSD) desteğini alan Başbakan Marcel Ciolacu oyların yüzde 25'ini alarak ikinci tura giden ilk isim oldu.

Merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi oyların yüzde 18'ini, Calin Georgescu yüzde 16'sını ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion yüzde 15'ini aldı.

Ciolacu'nun 8 Aralık'ta düzenlenecek ikinci turdaki rakibinin bu 3 adaydan biri olması beklenirken en avantajlı isim olarak Lasconi gösteriliyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da 9'uncu kez yapılan seçimi kazanacak isim gelecek 5 yıl için ülkenin cumhurbaşkanı olacak.

Öte yandan Romanya'da 1 Aralık'ta genel seçim de yapılacak.

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