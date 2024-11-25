BIST 9.550
DOLAR 34,52
EURO 36,17
ALTIN 3.003,22
HABER /  GÜNCEL

Teknede yaşayan 71 yaşındaki adam çıkan yangında öldü

Teknede yaşayan 71 yaşındaki adam çıkan yangında öldü

İzmir Karşıyaka'da Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndaki bir teknede çıkan yangında, 71 yaşındaki Tamer Gazanfer hayatını kaybetti. Yangının, ısınmak için kullanılan tüplü sobadan çıktığı tahmin ediliyor.

Abone ol

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 71 yaşındaki kişi, teknede çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndaki bir teknede yangın çıktı.

Yangının büyümesinin ardından alevler bir tekneye daha sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında teknede bulunan Tamer Gazanfer'in (71) hayatını kaybettiği belirlendi.

Teknede yaşadığı öğrenilen Gazanfer'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yangının, Gazanfer'in ısınmak için kullandığı tüplü sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Scottish cinsi kedilerin sahiplenilmesi yasaklanıyor
Scottish cinsi kedilerin sahiplenilmesi yasaklanıyor
Kar yağışı Gümüşhane-Erzincan kara yolunu trafiğe kapattı
Kar yağışı Gümüşhane-Erzincan kara yolunu trafiğe kapattı
Antalya Havalimanı'nda panik! Uçağın motoru yandı
Antalya Havalimanı'nda panik! Uçağın motoru yandı
Samsunspor ve Alanyaspor 1 puana razı oldu
Samsunspor ve Alanyaspor 1 puana razı oldu
Konyaspor - Hatayspor maçında kazanan çıkmadı
Konyaspor - Hatayspor maçında kazanan çıkmadı
Balıkesir'deki mermer ocağında facia! 1 işçi yaşamını yitirdi
Balıkesir'deki mermer ocağında facia! 1 işçi yaşamını yitirdi
RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: Asla izin veremeyiz
RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: Asla izin veremeyiz
Beşiktaş evinde kabusu yaşadı: 2-4!
Beşiktaş evinde kabusu yaşadı: 2-4!
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu istifa mı etti?
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu istifa mı etti?
İstanbul'da vahşet! 4 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı ve intihar etti
İstanbul'da vahşet! 4 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı ve intihar etti
Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı belli oldu
Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı belli oldu
O illerde eğitime kar engeli! Okullar tatil...
O illerde eğitime kar engeli! Okullar tatil...