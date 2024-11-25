Arda Güler'in nefis çalımı sosyal medyada gündem oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler performansıyla göz doldurdu. Güler'in ilk yarıda rakibine attığı çalım sosyal medyada gündem oldu.

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La Liga'nın ekonomik değeri en yüksek olan takımı Real Madrid (1 milyar 360 milyon avro) ile en düşük olan takımı Leganes (30 milyon 550 bin) arasındaki mücadelede eflatun-beyazlıların golleri Kylian Mbappe (Dk. 43), Federico Valverde (Dk. 66) ve Jude Bellingham'dan (Dk. 85) geldi.

Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Güler, klasını konuşturdu. Rakibine mükemmel bir çalım atarak takımını atağa kaldıran genç yıldız, bu hareketiyle büyük ilgi topladı.

Arda Güler'in bu estetik çalımı kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. X platformunda kısa süre içerisinde Arda Güler adına birçok yorum geldi.

Yaklaşık 9 haftalık aranın ardından ilk 11'de sahaya çıkan Arda, 75. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Karşılaşma boyunca iki kez gole çok yaklaşan genç oyuncu, son vuruşlarda istediğini bulamadı.

Valverde'ye asist yaptı

Sahada kaldığı 75 dakikada 60 kez topla buluşan Arda Güler, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı. 19 yaşındaki yıldız, 2 kilit pas ve 1 asistlik performansıyla alkış topladı.

Ancelotti övdü

Carlo Ancelotti, maçın ardından milli yıldızımız Arda Güler hakkında şu ifadeleri kullandı: "Arda, iyi bir performans gösterdi. Yaratıcılığıyla bize çok yardımcı oldu. Gol atmaya da çok yaklaştı. O, güvenebileceğimiz bir oyuncu."