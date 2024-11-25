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Çocuklarıyla görüntülü konuşurken farkettiler gerçek ortaya çıktı

Çocuklarıyla görüntülü konuşurken farkettiler gerçek ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde, özel bir bakım merkezinde kalan oğlunun şiddete uğradığını iddia eden baba merkezin yöneticileri ve çalışanları hakkında şikayetçi oldu.

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Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Recep K, 9 yaşındaki otizmli çocuğunu mayıs ayında Beylikdüzü'ndeki özel bir merkeze yatırdı.

Haftada bir gün çocuğuyla cep telefonu aracılığıyla görüntülü konuşan anne ve baba son dönemde oğullarının zayıfladığını fark edip durumdan şüphelendi.

Ailesiyle merkezi ziyaret edip, oğlunun vücudunun birçok bölgesinde morluklar ve yanık izlerini gören baba çocuğun omzundaki ısırık izini de fark etti.

Babanın görüştüğü merkezin yöneticileri çocuğun uyuz hastalığına yakalandığını aktardı.

Bakım merkezinden oğlunu alan baba Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitti.
Hastaneden darp raporu alan Recep K. durumu Gürpınar Polis Merkezi'ne bildirdi.
Baba, bakım merkezi yöneticileri ve çalışanlarından şikayetçi oldu.

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