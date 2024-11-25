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19 gündür haber yoktu! Cesedi bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
19 gündür haber yoktu! Cesedi bulundu

 Adıyaman'da 19 gündür haber alınamayan gencin Nissibi Köprüsü altında cansız bedenine ulaşıldı.

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Bursa'dan 5 Kasım'da memleketi Adıyaman'a otobüsle gelen ve 6 Kasım'dan beri haber alınamayan Mahmut Gazi Çiğdem'i (27) arama çalışmaları devam etti.

Bölgede inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çevre illerden desteğe gelen Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Nissibi Köprüsü altında Fırat Nehri sularında row cihazıyla yapılan aramada Çiğdem'in cesedini buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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