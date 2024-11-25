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Kargo uçağı bir binanın üzerine düştü! 1 ölü, 4 yaralı

Kargo uçağı bir binanın üzerine düştü! 1 ölü, 4 yaralı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, bir kargo uçağının, Vilnius Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir binaya düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınlarında bir binanın üzerine düştü.

İtfaiye ve Kurtarma Biriminden (PAGD) bir yetkili, yaptığı açıklamada uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti.

Yetkili, pilotlardan birinin kurtarıldığını ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu.

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