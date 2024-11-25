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Gaziantep'te dehşet! Başlayan tartışma çok feci bitti

Gaziantep'te dehşet! Başlayan tartışma çok feci bitti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren koca, intihar girişiminde bulundu.

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Evlerinde M.T. (30), henüz bilinmeyen nedenden tartıştığı eşi Y.T'ye (37) tabancayla ateş etti.

Daha sonra bileğini ve boğazını kesen zanlı, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.T. isimli kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı zanlı M.T. ise müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

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