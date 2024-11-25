F-35’ler tehlikeye girdi! Elon Musk’tan sert eleştiri

Teknik arızaları ve kazalarıyla gündeme gelen ABD'nin 5. nesil F-35 savaş uçaklarıyla ilgili yeni bir polemik başladı. Tesla’nın CEO’su Elon Musk, X üzerinden F-35'i hedef aldı. Musk video paylaşarak F-35 üretim sürecini sert dille eleştirdi.

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Tesla’nın CEO’su Elon Musk​, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla yine dikkatleri üzerine çekti. Musk, ABD Savunma Bakanlığı’nın en pahalı silah programı olan F-35​ savaş uçaklarını hedef aldı ve insansız hava araçlarının (İHA) gelecekte savaş alanlarında insanlı jetlerin yerini alacağını vurguladı.

Musk, insansız hava araçlarının senkronize uçuşlarını gösteren bir videoyu paylaşarak, “Bazı aptallar hâlâ insanlı savaş uçakları yapmaya çalışıyor, örneğin F-35” ifadelerini kullandı. Bir kullanıcının “Dronlar, savaşın yeni seviyesi” yorumuna da güçlü destek anlamına gelen “100” emojisiyle yanıt verdi.

Elon Musk’ın açıklamaları, Pentagon’un F-35 program ofisinden hızlı bir yanıt aldı. Yapılan açıklamada, “F-35, tasarlandığı tehditlere karşı üstün performans sergileyen bir savaş uçağıdır. Pilotlar, savaşa giderken bu uçağı kullanmayı tercih ettiklerini sürekli dile getiriyor” denildi. Ayrıca, programın ABD ordusunun yanı sıra yedi uluslararası ortak ve 12 yabancı satış müşterisiyle geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu, Avrupa’da önümüzdeki on yıl içinde 700’den fazla F-35 uçağının bulunacağı belirtildi.