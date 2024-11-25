Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin maaşı iki katına çıkarıldı

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ile anlaşmaya vardı.

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Milli futbolcunun yeni kontratında alacağı maaş da ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kahveci'nin yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.