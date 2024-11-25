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5 teğmen ve 3 subay için Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı

5 teğmen ve 3 subay için Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin idari soruşturmada, Yüksek Disiplin Kurulu süreci bugün başladı. İhraçları talebiyle kurula sevk edilen teğmenler hakkında nihai kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yeni mezun teğmenlerin de aralarında bulunduğu 8 personelin dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak.
Kurula sevk edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'den (TSK) ihracı istenen personelin yeniden yazılı ya da sözlü savunma yapması bekleniyor.

Yüksek Disiplin Kurulu çalışmalarını tamamladıktan sonra alınan kararlar Milli Savunma Bakanı'nın (MSB) onayı ile yürürlüğe girecek.

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