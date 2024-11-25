Masterchef Sergen'in sözleri CHP'li vekili kızdırdı!

CHP’li Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Masterchef yarışması ile tanınan Sergen Özen'in bir videoda kullandığı, "Hayrabolulular çok yalancı oluyor" ifadelerine yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.

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MasterChef ile tanınan Sergen Özen'in sosyal medyada kullandığı "Hayrabolulular çok yalancı oluyor" ifadelerine CHP'li Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun tepki gösterdi.

"Kendisini şiddetle kınıyorum"

Aygun, yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ’da faaliyet gösteren Köfteci Sergen isimli restoranların işletmeciliğini yapan Sergen Özcan’ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda "Hayrabolulular çok yalancı oluyor" sözlerinden dolayı kendisini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Tepkilerin ardından Sergen Özen’den açıklama geldi. Özen, sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla herkesten özür diledi. Ünlü isim yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Arkadaşıma sataşayım derken yanlış yerlere çekilebilecek bir kelime kullanmışım. Alınanlardan kalpten özür diliyorum. Yanlış anlamasınlar, başkanla da konuştum. O da haklı, ben buraya geleceğini hiç düşünmemiştim. Doğallıktan yana olduğum için öyle arkadaşımla paylaşayım dedim. Hiçbir art niyet aramanızı istemiyorum."