Ahmet Çakar Beşiktaş yönetimine ağır konuştu: Bazı transferler midemi bulandırıyor

Göztepe'ye yenilen Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı mucizelere kalırken futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş yönetimiyle ilgili imalı açıklamalarda bulundu. Çakar, "Bazı transferler benim midemi bulandırıyor. Mal ortada. Alayınız sorumlusunuz. Transferlerin yarıdan fazlası benim kafamda soru işareti." dedi.

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Göztepe 4-2 yenilen Beşiktaş, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü.

Trendyol süper liginin 13. haftasında yarıştan kopan siyah beyazlı takımda eleştirilerin hedefinde teknik heyet kadar yönetim de bulunuyor.

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında mevcut yönetimi istifaya çağırdı, transferlere dikkat çekti. Çakar, şunları söyledi:

"Belki biraz sonra söyleyeceklerim için yarın resmi açıklama yaparsınız. 'Bir televizyon kanalında hakem eskisi bir şahsın yaptığı açıklamayı kınıyorum' filan dersiniz. Hasan Arat, Samet Feyyaz, transferlerde ağır sıkıntı var. Bazı transfeler benim midemi bulandırıyor. Benim de zaman zaman eleştirdiğim Ahmet Nur Çebi'nin siz yemeğinden arta kalan malını yiyin Hiç değilse o şampiyon oldu. Mal ortada. Alayınız sorumlusunuz. Transferlerin yarıdan fazlası benim kaamra soru işareti. Yüreğiniz yetiyorsa yarın açıklama yapın. Beni kınayın da siz 20 milyonluk Beşiktaş'a hesap verin. 24 Kasım'da havlu attınız. Bunun müsebbibi Hasan Arat Samet Hoca Feyaz. Tranferlerde ciddi sıkıntı var ne demek istediğimi anladınız."