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A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Macaristan maçı kadrosu açıklandı

A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Macaristan maçı kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında Macaristan ile bu akşam deplasmanda oynayacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Shane Larkin, Kerem Kuthan Konan, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar ve Furkan Korkmaz'ın bu akşamki maçta forma giymeyeceği duyuruldu.

Müsabakanın 12 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi, Melih Tunca, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sarper David Mutaf, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir

A Milli Takım, Macaristan ile saat 20.00'da Savaria Arena'da karşı karşıya gelecek.

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