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Adana'da demir yolu kenarında ceset bulundu

Adana'da demir yolu kenarında ceset bulundu

Adana'da demir yolu kenarında ceset bulundu. Yapılan incelemede, cesedin 29 yaşındaki Ali Şahan'a ait olduğu tespit edildi.

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Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde demir yolu kenarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ali Şahan'ın (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen Ali Şahan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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