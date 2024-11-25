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Flash Haber TV'nin yeni sahibi belli oldu!

Flash Haber TV'nin yeni sahibi belli oldu!

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber TV'nin resmî olarak Halk TV ailesine katıldığını duyurdu.

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Türkiye'de bir döneme damga vuran Flash TV, Halk TV bünyesine katıldı. 

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber TV'yi satın aldıklarını açıkladı.

Mahiroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ceza ve baskılarla mücadele ederek büyüttüğümüz Halk TV ailesine yeni bir kanal katıldı. Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik. Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır."

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