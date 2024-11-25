Çanakkale’de 22 kişi CHP'den ihraç edildi

CHP, Çanakkale'de seçimlerde 'parti aleyhine faaliyet göstermek' ve 'adayı karalamak' gibi suçlamalarla haklarında disiplin süreci başlatılan 22 kişiyi partiden ihraç etti.

Abone ol

Çanakkale'de CHP aleyhine faaliyet yürüttükleri ifade edilen 22 kişi İl Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi.

Gazete Duvar'dan Seçkin Sağlam'ın haberine göre, Çanakkale’de 30’a yakın CHP'li hakkında disiplin süreci seçimlerin hemen ardından başlatıldı. CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, disiplin kurullarının verdiği karara saygı duyduklarını dile getirerek, Çanakkale ve Ankara’da gerçekleşen eylemin 'parti suçu' olduğunu dile getirdi.

Disiplin soruşturması sırasında istifa edenler hariç olmak üzere, partiden ihraç edilen 22 kişinin arasında;

Eski Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Ünüvar,

İrfan Mutluay,

Eski İl Başkanları Metin Ümit Ural,

Doğan Ateş,

eski Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte de yer aldı.

2’si Biga, 8’i Gelibolu ve 12’si de Çanakkale merkezden olan ihraçlar şu isimlerden oluştu:

Üzeyir Kotan, İbrahim Özmen (Biga), Alaattin Acar, Berkay Yavuz, Erdem Kosova, Erol Malhatun, Feride Pomen, Henüz Başarır, Serkan Duman, Süel Acar (Gelibolu), Doğan Ateş, Gizem Yeşil, Gönül Başaran, Mehmet İrfan Mutluay, Kadir Erkoyun, Metin Ümit Ural, Murat Atakan Tenk, Nazmiye Gök, Nursevim Azap, Rebiye Turan Ünüvar, Süleyman Erte ve Şenay Cancanoğlu.