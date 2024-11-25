DEAŞ üyeliğinden hapis yatan Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk Akit TV'ye çıktı

"Türkiye’nin IŞİD emiri" olarak dört kez tutuklanan, en son 'kaçma şüphesi bulunmadığı' gerekçesiyle serbest bırakılan "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, Akit TV'de canlı yayına çıktı.

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Terör örgütleri IŞİD ve El Kaide yöneticisi olmaktan yargılanıp geçen yıl tahliye edilen “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayuncuk Akit TV’ye çıktı.

“Laikliği nasıl tanımlıyorsunuz?” sorusuna Bayuncuk “Laiklik Allah’a kafa tutma biçimidir” yanıtını verdi.

IŞİD ve El Kaide örgütlerine mesafeli yaklaştığını öne süren Bayuncuk “Laikliği nasıl tanımlıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Laiklik Allah’a kafa tutma biçimidir. Çünkü din ile devlet işlerini birbirinden ayıralım dediğiniz zaman, Allah bizim devletimize müdahale etmesin demiş oluyorsunuz, bu da kulluğun özüyle bağdaşmayan bir şeydir.”

“Din ile dünyayı ayıran, egemenlik hakkını Allah’tan alanların kafir olduklarını söylüyor Kuran’ı Kerim’de. Zalim olduklarını söylüyor.”

Bu sözler üzerine ise Akit TV programcısı Muharrem Coşkun “Oy verenler de kafir midir?” sorusunu yöneltti. Bayuncuk “Oy verme eylemi bir küfürdür” yanıtını verdi.

Uzun süre cezaevinde yatmıştı Yargıtay davayı bozdu

Bakırköy 16. Ceza Mahkemesi, sanık Halis Bayancuk'u ''El-Kaide silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay bozma kararı verip dosyayı gönderdiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Bayancuk'a terör örgütü DEAŞ kapsamında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme, Halis Bayancuk'un, şartlar oluşmadığından ve yeterli delil elde edilemediğinden "Anayasa'yı ihlal" suçundan beraatine hükmetmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle dosyayı iade etmişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iadenin ardından yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesine ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istemişti.

Mahkeme de Bayancuk hakkında görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yargılama aşamasında dosya, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirilmesi için Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Daire, dosyaların birleştirilmesine karar vermişti.

Birleştirilme kararı sonrasında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Halis Bayancuk'u 18 Eylül'de "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Öte yandan Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Bayancuk’un sonunda hüküm giydiği dosya, Yargıtay’da 28 Aralık 2022 tarihinde görülen duruşmada bozuldu. Bayancuk, temmuz 2023'te tahliye oldu.