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ATM’lerde yeni dönem: Para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor

ATM’lerde yeni dönem: Para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor

Bankalar ATM’lerde yaşanan nakit sıkıntısını çözmek için düğmeye bastı. Yeni nesil "geri dönüşümlü ATM"ler ile para çekme ve yatırma işlemleri tek bölmede hızlanacak. Artan nakit ihtiyacına çözüm sunacak bu cihazlar, bankacılık sektöründe devrim yaratmaya hazırlanıyor.

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Bankacılık sektöründe yaşanan nakit sıkıntıları, ATM’lerde büyük bir dönüşüm başlattı. Bankalar, para çekme ve yatırma işlemlerini hızlandıracak yeni nesil ATM'ler ile müşterilere daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Mevcut ATM’lerde para çekme ve yatırma için ayrı bölmeler bulunuyor. Bu durum, yatırılan paraların hemen çekilebilir olmasını engelleyerek nakit akışında aksamalara yol açıyor. Ancak yeni nesil ATM’ler sayesinde yatırılan paralar anında sistemde görünür hale gelecek ve diğer müşteriler tarafından çekilebilecek.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde bu dönüşüm için çalışmalar başladı. Bankalar, özellikle yoğun kullanılan ATM noktalarına yeni cihazlar yerleştirmeyi planlıyor.

Nakit krizi için yeni çözüm

Türkiye’deki yüksek enflasyon ve artan para ihtiyacı, bankaların ATM’lerde nakit dolaşımını sağlama kapasitesini zorladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni banknot basma kararını ertelemesiyle birlikte, bankalar çözümü teknolojiye yönelmekte buldu.

Yeni cihazlar, yatırılan paraların başka müşteriler tarafından kullanılmasını sağlayarak, ATM’lerin nakit akışını daha sürdürülebilir hale getirecek. Bu sayede müşterilerin eli boş dönmesi gibi sorunlar da azalacak.

Türkiye genelinde 53 bin 566 ATM bulunuyor. Ortalama bir ATM, yaklaşık 15 bin 200 banknot kapasitesine sahip. Ancak bu kapasite, artan fiyatlar ve nakit ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor.

2015-2024 yılları arasında ATM sayısında yüzde 11 artış yaşanmasına rağmen, 200 TL’lik banknotların ödeme gücünün azalması, ATM’lerin daha sık dolum gerektirmesine neden oldu. Günümüzde, tüm ATM’ler tam kapasite dolu olduğunda dahi yalnızca 122 milyar TL nakit taşıyabiliyor.

500 TL ve 1.000 TL’lik banknotlar

Ekonomistler tarafından sıkça gündeme getirilen 500 TL ve 1.000 TL’lik banknotlar, yüksek enflasyon nedeniyle ortaya çıkan nakit krizine çözüm olarak öneriliyor. Ancak TCMB, bu konuda henüz bir adım atmış değil.

Bankalar, yeni nesil ATM’lerle operasyonel maliyetlerini de düşürmeyi hedefliyor. Enflasyonla artan nakit ihtiyacı nedeniyle personel sayısını artıran bankalar, bu dönüşümle birlikte uzun vadede daha az çalışanla hizmet vermeyi planlıyor.

Tüm Türkiye'ye yayılacak 

Yeni nesil ATM’lerin 81 ile yayılması planlanıyor. Bankaların hedefi, nakit sıkıntısını çözmek ve ATM’lerden müşterilerin boş dönmesini engellemek. Yapılacak bu değişiklik, bankacılık sektöründe modernizasyon sürecinin de hızlandığını gösteriyor.

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