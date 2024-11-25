Kayseri'de çatısı çöken ahırdaki 30 büyükbaş hayvan telef oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 30 büyükbaş hayvan telef oldu.

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Erenköy Mahallesi'nde Şaban Topsakal'a ait çiftlikte bulunan ahırın çatısı kar yükünü taşıyamayarak çöktü. Çiftlikteki çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toplam 120 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırdaki 30 hayvan telef oldu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ahırdaki hayvanlardan bir bölümü sağ diğerleri ise yaralı olarak kurtarıldı. Topsakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece yoğun kardan dolayı ahır çatısının çöktüğünü söyledi.

Ahırda bulunan 120 hayvanın 90 tanesinin kurtarıldığını anlatan Topsakal, Valilik, AFAD, itfaiye, polis, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kendilerine destek verdiğini belirtti.

Topsakal, "Bunlar süt hayvanı. Yapacak bir şey yok. Doğal afet, aşırı yağan bir kar bu şekle getirdi. Üç yıl önce yapılmıştı burası. Bir problem yoktu ama dün geceki yağan kar biraz da sulu olması galiba bu hale getirdi." ifadelerini kullandı.