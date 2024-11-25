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Ekrem İmamoğlu: Kaybedersek kendi beceriksizliğimizden kaybederiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekrem İmamoğlu: Kaybedersek kendi beceriksizliğimizden kaybederiz

CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Ekrem İmamoğlu, "Bundan sonraki seçimi kaybedeceksek bizler kaybederiz. Kaybettiğimiz sürecin tek sebebi vardır. Basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, tembelliğimiz olabilir." ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.  İmamoğlu yerel seçimlerde elde ettikleri başarının kendilerine iktidarın yolunu açtığını, iktidara ise uyarı olduğunu söyledi.

Halkın beklenti ile taleplerini karşılamanın ve güveni artırmanın, boyunlarının borcu olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, hiçbir zaman partizan bir akılla hareket etmediklerini aktardı.

"Bundan sonraki seçimi kaybedeceksek bizler kaybederiz"

Tüm vatandaşları eşit gördüklerini, tüm topluma daha fazla hissettireceklerini vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Kendi içinde fikir tartışmaları yaşayan ama asla yol arkadaşlığı duygusunu yitirmeyen, dayanışma kültürü çok güçlü büyük bir aile olduğumuzu hissettiren tutum ve tavırları gösterdiğimiz takdirde bu millet bize oy vermeye hazırdır ve nazırdır. Bunları yapmaz ve eksik kalırsak milletimizin umutlarını net olarak boşa çıkartırız, değerli başkanlarım. Bundan sonraki seçimi kaybedeceksek bizler kaybederiz. Kaybettiğimiz sürecin tek sebebi vardır. Basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, tembelliğimiz olabilir."

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