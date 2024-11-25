İsrail basını duyurdu: Netanyahu, Lübnan'da ateşkese onay verdi

İsrail basını, Netanyahu'nun, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasına onay verdiğini öne sürdü.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasına onay verdiği bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tel Aviv yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein’in aracılığıyla gerçekleşen müzakereler sonrasında Lübnan'da ateşkes için yeşil ışık yaktı.

Habere göre, Netanyahu ve birçok İsrailli bakan dün akşam güvenlik istişare toplantısı düzenleyerek, Lübnan'da bir ateşkes anlaşması teklifini onayladı.

Görüşmelerde, İsrail ordusunun Suriye-Lübnan sınır hattındaki hareket özgürlüğü gibi hassas güvenlik konuları gündeme gelirken, Tel Aviv yönetimi, anlaşmanın ihlali durumunda ABD’den sınırdaki hareket özgürlüğüne dair güvence almayı başardı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, Lübnan ile anlaşmanın iki gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Ayrıca, anlaşmanın imzalanmasının ardından Netanyahu'nun bu durumu kamuoyuna nasıl duyuracağına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.