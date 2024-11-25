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Yeşilay Bağımsızlık Seferberliği’ni 26 Kasım Salı günü İstanbul’dan başlatıyor

Yeşilay Bağımsızlık Seferberliği’ni 26 Kasım Salı günü İstanbul’dan başlatıyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 26 Kasım Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde, T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve Marmara Bölgesi valilerinin katılımlarıyla düzenleyeceği lansmanda, bağımlılıklara karşı topyekûn bir mücadele başlatıyor.

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 Yeşilay ev sahipliğinde ve T.C. İçişleri Bakanlığı ile birlikte 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılacak “Bağımsızlık Seferberliği” ile sahada daha geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor. Seferberliğin yol haritasının açıklanacağı lansmanda, kurulan iş birlikleri, izlenecek stratejiler ve kampanyanın tüm detayları kamu ile paylaşılacak.

Bağımlılıklarla mücadelede asrı aşan tecrübeye sahip Yeşilay, “Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek” sloganıyla 7’den 77’ye tüm Türkiye ile yola çıkmaya hazırlanıyor.

120 Şube, 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Diyarbakır ve Bursa Rehabilitasyon merkezleri (REHAB), 178 Genç Yeşilay Üniversite Kulübü, 120 bini aşan gönüllüsü ve 10 binin üzerinde elçisi ve yerel temsilcilerin güçlü desteği ile bağımlılıklarla mücadelede el ele bir dönem başlatıyor.

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