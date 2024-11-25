Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 2 bin 667 proje 2 trilyon 295 milyar lira yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2025 bütçesine ilişkin sunum yaptı. 2028 yılına kadar 3 bin 92 kilometre hızlı tren hattını tamamlayacaklarını belirten Uraloğlu, "Yatırım portföyünde bulunan 2 bin 667 projeye 2 trilyon 295 milyar lira yatırım gerçekleştireceğiz" dedi.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesini sundu.

Uraloğlu, Bakanlığın 8 merkez, 5 ilgili, 2 bağlı ve 2 ilişkili kuruluş olmak üzere; 17 genel müdürlük ve 10 başkanlıktan oluştuğunu belirterek, “Ülke genelinde 131 bin Bakanlık personelimiz ile birlikte 2 bin 3 şantiyede çalışanlarımız dahil toplam 223 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın temel faaliyet alanının insan, yük ve veri hareketliliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Türkiye Yüzyılı'nda, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaşım sistemleriyle dünyada öncü olmak için çalışıyoruz.” dedi.

Marmaray 62 Milyon Ton Karbon Emisyonu Azaltımı Sağladı

2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında, karayolu taşımacılığındaki yıllık yük payını azaltarak demiryolu taşımacılığını artırdıklarını ifade eden Uraloğlu, “Kurumsal karbon ayak izi hesabını yapan ilk Bakanlık olarak sadece Marmaray projemizde 62 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık. Projelerden sağlanacak emisyon azaltımları karbon borsalarında krediye dönüştürülecektir. Bu vizyon doğrultusunda, üniversitelerimizle yakın iş birliği de yaparak geleceğimizin teminatı gençlerimizle buluşuyor ve ülkemizi geleceğe birlikte taşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birleştiren stratejik bir konumuna işaret eden Uraloğlu, “Sadece 4 saatlik uçuş mesafesiyle, 1,5 Milyar insanın yaşadığı ve toplam 51,2 Trilyon Dolar Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahip 67 ülkenin merkezindeyiz. Avrasya lojistiğinin merkezinde yer alan ülkemiz, Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Orta Koridor ile Çin’i Avrupa’ya bağlarken, planladığımız Uluslararası Kalkınma Yolu Koridoruyla da küresel rekabet gücümüzü sağlamlaştırıyoruz.” dedi.

Kalkınma Yolu için 727 Kilometre Yeni Demiryolu Hattı

Orta Koridor üzerinden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile Çin’den Türkiye’ye ulaşan yükleri Marmaray ile Avrupa’ya ulaştırdıklarını anlatan Uraloğlu, “Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki mesafeleri kısaltacak Zengezur Yolu, Bakü Limanı'nı doğrudan ülkemize bağlayacaktır. Çin, Doğu Asya ve Hindistan’dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesinde uluslararası iş birliği çalışmalarımız devam ediyor. Kalkınma Yolu kapsamında ülkemizden geçen 2 bin 94 kilometre demiryolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat, 923 kilometre karayolu koridoru içinse 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planladık.” dedi.

AK Parti İktidarında Gerçekleştirilen Yatırımların 280,6 Milyar Dolara Ulaştı

2002-2024 yılları arasında AK Parti iktidarında gerçekleştirilen yatırımların 280,6 milyar dolara ulaştığını belirten Uraloğlu, “Demiryolu yatırımlarının proje büyüklüğü payını 2013'te yüzde 33’ten, 2023'te yüzde 53’e ve 2024’te yüzde 55’e çıkardık. Yatırım portföyümüzde bulunan 2 Bin 667 projeye 2 Trilyon 295 milyar lira yatırım gerçekleştireceğiz. 2024 yılında, Bakanlığımızın tüm sektörleri için 351 milyar 379 milyon lira yatırım ödeneği tahsis edildi. 28 ilimizde toplam yatırım tutarı 112 milyar lira olan 50 projeyi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. 2025 yılı yatırım teklifimizi geçtiğimiz yıla oranla yüzde 26,9 artışla 482 milyar lira olarak teklif ettik.” şeklinde konuştu.

YHT’ler 92 Milyon Yolcu Taşıdı

Bakan Uraloğlu, demiryolu sektörüne ilişkin açıklamalarda da bulunarak “Ülkemize kazandırdığımız Hızlı Trenler ile bugüne kadar toplam 92 milyon yolcu taşınmıştır. 13 bin 919 kilometreye ulaştırdığımız demiryolu hat uzunluğunu, 2028’de 17 bin 287 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi. Uraloğlu, 2009 yılında dünyada hızlı tren işletmeciliğine geçen 8. ülke olarak; Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara - Konya – Karaman, Ankara - Sivas hatlarıyla 11 ili doğrudan hızlı tren ile buluşturduklarının altını çizdi.

Marmaray’ı Dünya Nüfusunun 6’da 1’i Kullandı

Kent içi raylı sistemlerinde Marmaray sayesinde iki kıtayı deniz altından demiryoluyla birleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, “Bugüne kadar Marmaray’ı 1,2 milyar yolcu kullandı. Dünya nüfusunun altıda biri dile kolay. Başkentray günde 138 sefer ile ortalama 65 bin yolcuya, İZBAN günde 225 sefer ile ortalama 230 bin yolcuya, GAZİRAY günde 98 sefer ile ortalama 7 bin yolcuya hizmet vermektedir.” açıklamasında bulundu.



Uraloğlu, İstanbul'da hizmete alınan kent içi raylı sistemler ile ilgili verileri de paylaştı. Uraloğlu, “Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ile yaklaşık 41 milyon, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı ile 13 milyon, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi -Kayaşehir Metro Hattı ile 7 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. Şubat 2024’te hizmete aldığımız Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu ile açıldığı günde bugüne kadar 14 milyon yolcu taşıdık.” dedi.

“Emek-YHT-Şehir Hastanesi Metrosu’nu 2026’da Tamamlayacağız”

Bakan Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı ile tarihi yarımadayı modern raylı sistemlerle çevreci bir yaklaşımla yeniden buluşturduklarını da anımsatarak “İstanbul Havalimanı’na ikinci bir metro hattı ile kuzey güney aksında erişimi sağladık. İstanbul dışında diğer şehirlerimizde de kent içi raylı sistemleri yaygınlaştırıyoruz. Ankara’da AKM-Gar-Kızılay metrosu ile Keçiören metrosunun Kızılay’a kesintisiz bağlantısını sağladık. Kocaeli’nde şehir hastanesini tramvay hattı ile buluşturduk. Yerli ve milli araçlarımızı kullandığımız Kayseri- Anafartalar tramvay hattımız ile bugüne kadar 5,5 milyon yolcuya ulaşım imkânı sağladık. 2024’te kısmi hizmete aldığımız Bursa Emek-YHT-Şehir Hastanesi Metrosunu 2026’da tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Lojistik Merkez Sayısı 25’e Çıkıyor

Bakan Uraloğlu, demiryolu taşımacılık sektöründe serbestleşmeyi sağladıklarının altını çizerek “Lojistik sektöründe demiryolu kullanımını arttırmak için 439 kilometre olan mevcut iltisak hatlarımızın uzunluğunu 2028 yılına kadar 608 kilometreye çıkaracağız. 12 olan Lojistik merkez sayımızı 25’e çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Devam eden demiryolu projelerine ait verileri de paylaşan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“2028 yılına kadar mevcutta devam eden 3 bin 92 kilometre hızlı tren hattımızı tamamlamayı planlıyoruz. Bunlardan; Ankara-İzmir hızlı demiryolu hattı sayesinde 824 kilometre olan mevcut hat uzunluğu 505 kilometreye düşerek, 14 saatlik seyahat süresi yaklaşık 3,5 saate inecektir. 312 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep hızlı tren hattı ile, 6 buçuk saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacaktır. Bandırma- Osmaneli Hızlı Tren hattında ise Bursa – Osmaneli kesimi 2025 yılı sonunda, Bandırma-Bursa arası ise 2028 yılında hizmete girecektir. Proje tamamlandığında, Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul 2 saat

15’şer dakika olacaktır. 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı ile yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate; yük taşıma süresi ise 6,5 saatten 3,5 saate düşecektir. Mevcut hat kapasitesi 4 kat artacaktır.”

Ankara-Sivas hızlı demiryolu ile entegre olan Yerköy – Kayseri Hızlı Tren Hattı Ankara-Kayseri arasında 7 saat 47 dakika olan ulaşım süresinin 2 saate ineceğini belirten Uraloğlu, Konya-Karaman hızlı tren projesinin devamı olan 135 kilometrelik Karaman-Ulukışla hızlı tren projesinin yapımına da devam ettiklerini söyledi.

Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Hattı Projesi Başlıyor

Bakan Uraloğlu, Zengezur Yolu bağlantısını sağlayacak 224 kilometrelik Türkiye kesimi olan Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Hattı ve Dörtyol - Hassa Otoyol ve Demiryolu Bağlantısı Projelerinin yapımına başlayacaklarını duyurdu.

Demiryollarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi hedefiyle yeni demiryolu projelerini de planlamaya devam ettiklerini söyleyen Uraloğlu, “Ankara - İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi 344 kilometre uzunluğunda olup, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı ile Asya ve Avrupa arasında yüksek kapasiteli yolcu ve yük taşımacılığı sağlanacaktır. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları birbirine bağlanarak iki önemli ulaşım merkezi arasında bağlantı güçlenecektir.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Samsun-Sarp Hızlı Tren Hattı için de proje çalışmalarına başladıklarını belirterek “Divriği- Kars- Hudut Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu ile Hat tamamen modernize edilecektir. Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı ile kuzey-güney koridorunda yolcu ve yük talebi karşılanacaktır. Ankara’yı Karadeniz’e hızlı trenle bağlayacak Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nda, Kırıkkale (Delice)-Çorum kısmının yapımına yakında başlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu’nun bir parçası olan 136 kilometrelik Gaziantep-Şanlıurfa

Hızlı Treni, 180 kilometrelik Şanlıurfa-Mardin Hızlı Treni ve devamında 185 kilometrelik Mardin-Nusaybin- Cizre-Ovaköy arasında yeni demiryolunun etüt ve yapım işlerini planladıklarını kaydederek “Malatya’yı hızlı tren ağına bağlamak için 224 kilometrelik Sivas Çetinkaya-Malatya hattı planlanmıştır.” dedi.

Lojistik Sektöründe Demiryolu Kullanımı Artacak

Karadeniz doğalgazı rezerv alanına hizmet edecek ve bölgenin kalkınmasında kritik bir rol üstlenecek Filyos Limanı ile Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı bağlantısı için yapım işi hazırlıklarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, “Lojistik sektöründe demiryolu kullanımını artırma hedefiyle, Çukurova Bölgesi'ndeki liman, sanayi ve serbest bölgelerin iltisak hattı bağlantılarını planladık. Demiryolu sektöründe tüm raylı sistem araçlarının milli ve yerli imkanlarla tasarımı ve üretiminin gerçekleştirilmesine öncelik veriyoruz.” dedi.

434 Kilometre Raylı Sistem Hattı Yapıldı

TÜRASAŞ araç üretim tesislerini de ihtiyaçlar doğrultusunda modernize ederek kapasite artırdıklarını belirterek “Demiryolu yatırımlarımız kapsamında kent içi raylı sistem projelerini de hayata geçiriyoruz. Ülke genelindeki bin 15 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 434 kilometresi Bakanlığımız tarafından yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

383,5 Kilometrelik Hat Daha Planlanıyor

Bakanlık tarafından 90,6 kilometrelik hat yapımının devam ettiğini anlatan Uraloğlu, “383,5 kilometrelik hat ise planlama aşamasındadır. Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu 2. Etabı 2025 yılı içerisinde hizmete açacağız. Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metrosu, Kocaeli Gebze Sahil - Darıca OSB Metrosu, Başkentray‘ın devamı niteliğindeki Sincan OSB-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu’nu, Konyaray’ı 2026 yılı içerisinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattını ise 2028 yılı sonunda tamamlayarak hizmete almayı hedefliyoruz.” dedi.

“Bölünmüş Yollar Ülkemizin Yol Ağının Yüzde 43’ünü Oluşturuyor”

Karayolu yatırımları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Bölünmüş yollar ülkemizin yol ağının yüzde 43’ünü oluşturmakta, yol ağımızda hareket eden trafiğin ise yüzde 83’üne hizmet vermektedir. Son 22 yılda hayata geçirdiğimiz 479 kilometre köprü ve viyadük ile toplam uzunluğu 790 kilometreye, 717 kilometre Tünel yapımı ile de toplam uzunluğu 767 kilometreye çıkardık.” ifadelerini kullandı.

“Hayatını Kaybeden Kişi Sayısı Yüzde 77 Azaldı”

Türkiye’deki taşıt sahipliğindeki artışın karayollarındaki taşıt kullanımını yüzde 195 artırdığını vurgulayan Uraloğlu, “Trafik güvenliğinde çok önemli bir gelişme sağladık. 100 Milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 77’lik bir azalma olmuştur.” açıklamasında bulundu.

Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ile karayolu yolcu taşımacılığı yapan firmaları anlık takip ediyor ve kayıt altına aldıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin her köşesinde, ihtiyaçlara göre bisiklet yollarının yapımına devam ediyoruz.” dedi.

Fiber Ağ Uzunluğu 20 bin 141 Kilometreye Çıkacak

2035'te her iki araçtan birinin elektrikli olması, paylaşımlı seyahat oranının yüzde 14'e, internet erişimli bağlantılı araçların oranının ise yüzde 68'e ulaşması beklendiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Kooperatif AUS test ve Uygulama Koridoru ile yenilikçi teknolojilerin ülkemizde uygulanması testlerini gerçekleştiriyoruz. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için 4 bin 675 kilometresi otoyollarda olmak üzere 7 bin 747 kilometrelik fiber optik ağı uygulamasını yaptık. Toplamda altyapımızı 5 bin 141 kilometresi otoyollarda olmak üzere 20 bin 141 kilometreye çıkaracağız.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, 8 ilde, toplam 300 kilometrelik yol ağında yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, deprem konutları ve hastane bağlantı yollarındaki altyapı işlerini, 2025 yılında tamamlayacaklarını bildirdi.

Bölünmüş Yol Ağı 31 bin 250 Kilometreye Çıkacak

Bakan Uraloğlu, 12. Kalkınma Planı kapsamında, 2028’de bölünmüş yol ağını 31 bin 250 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak “163 km'lik Aydın-Denizli otoyolunu tamamladık. Geriye kalan 843 kilometre ile birlikte 2028 yılına kadar toplamda bin 6 kilometre yeni otoyol yatırımı gerçekleştireceğiz. 308 kilometre yeni otoyol ile Marmara otoyol ringi toplam bin 255 kilometreye ulaşacaktır.” dedi.

Devam eden karayolu projelerinden örnekler de paylaşan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir parçası olan 45 kilometrelik Nakkaş- Başakşehir projemizin 2026 yılı içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Sarıyer-Kilyos Tüneli ile Sarıyer’e ulaşım süresi 35 dakikadan 5 dakikaya düşecek. Mersin-Antalya arasındaki 440 kilometrelik Akdeniz Sahil Yolu’nun 404 kilometresi tamamlandı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu projelerimizin yapım çalışmalarına başladık.” Bakan Uraloğlu ayrıca Kuzey Marmara Otoyolunu Ankara’ya bağlayacak önemli bir proje olan Orta Anadolu Otoyolunu, planlara dahil edildiğini bildirdi.

“2025 Yılında Yurt İçi Uçuş Frekans Sayımızı Yüzde 10 Artırıyoruz”

Türkiye’nin havayolu toplam yolcu trafiği sıralamasında Avrupa'da 2019 yılında 5. sıradan 2023'de 3. sıraya, Dünya’da ise 10. sıradan 7. sıraya yükseldiğini belirten Uraloğlu, “İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya, Esenboğa, Adnan Menderes ve Dalaman Havalimanları, Avrupa ve dünya sıralamalarında elde ettikleri başarılarla ülkemizin havacılık altyapısındaki güçlü konumunu pekiştirdik. 2003'te 26 olan iç hat uçuş noktası sayımızı 2024’te 58’e çıkardık ve 2025 yılında yurt içi uçuş frekans sayımızı yüzde 10 artırıyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, 50 ülkede 60 noktaya uçarken, uçuş ağına 287 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 347 noktaya ulaştırdıklarını belirterek “Ayrıca, havayollarında dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri haline gelen ülkemizde, 22 yılın sonunda Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülke sayısını 81'den 175'e çıkardık.” şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, yolcu ve çevre dostu 50 havalimanının, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programında sertifika almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attığını da bildirdi.

77 Bin İHA, 1,6 Milyon İHA Pilotu

Kritik sistemlerde dışa bağımlığı azaltan yazılımları geliştirdiklerini belirten Uraloğlu, “Kritik sistemlerde dışa bağımlılığı azaltan Yerli ve milli Hava Trafik Görüntüleme yazılımımız İRADE’yi, Çukurova ve Atatürk Havalimanlarımızda kullanmaya başladık. 14 adet Hava Kampüsümüz ile VTOL ve sabit kanatlı hava araçlarının kullanımına uygun vertiport alanları oluşturduk. İnsansız Hava Araçları sayısı 79 bine, İHA Pilot Lisansı sahipliği ise 1 milyon 600 bine ulaşmış olup bu doğrultuda İHA’ların güvenli ve emniyetli yönetimi için İHA Takip ve Trafik Yönetimi Sistemi Projesini başlattık.” dedi.

Bakan Uraloğlu tamamlanan havalimanı projeleri hakkında da bilgi vererek “İstanbul Havalimanı 1 Etap 1. Fazını 29 Ekim 2018’de, Rize Artvin Havalimanını 14 Mayıs 2022’de, Sabiha Gökçen Havalimanı 3.Etap işler devam etmekle birlikte 2. pist 25 Aralık 2023’te, Türkiye’nin İlk Yerli ve Milli Gözetim Radarını Aralık 2023’te Kayseri Havalimanı Terminal Binası ve Apronu 3 Şubat 2024’te, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı 10 Ağustos 2024‘te hizmete açtık.” dedi.

Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarında Hedef 2026

Havayolu sektöründeki devam eden yatırımlardan bahseden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Antalya Havalimanı kapasitesini 82 milyon yolcuya, Esenboğa Havalimanı kapasitesini 3.pisti yaparak 30 milyon yolcuya yükseltiyoruz. 2025 yılında, yıllık 2,5 milyon yolcu kapasitesine sahip Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası’nı tamamlamayı hedefliyoruz. Hatay Havalimanı’nın PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi projesini hayata geçiriyoruz. Kapadokya Havalimanı terminal binasını yenileyerek, 10 Bin 650 m²’lik yeni bir terminal binası, Siirt Havalimanı için ise yaklaşık 3.400 m² büyüklüğünde yeni bir terminal binası, yapacağız. Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızı da 2026 yılı içerisinde hizmete alacağız. Trabzon Yeni Havalimanı projemizin 1. etap çalışmaları hızla ilerlemektedir.”

“Boğaz Geçişlerinden Elde Edilen Yıllık Gelir 212 Milyon Dolara Çıkarılmıştır”

Bakan Uraloğlu, sunumunda denizcilik sektörü verilerine de yer verdi. Uraloğlu, “38 ülkeyle gemi insanı tanıma anlaşması bulunan ülkemizde, 141 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizci bulunmaktadır. Türk Sahipli Deniz Ticaret Filomuz, 2 bin 107 gemi ve 52,7 milyon dedveyt ton kapasitesiyle dünyada 11. sıraya yükseldi. Amacımız, ilk 10’a girmektir ve bu doğrultuda hızla ilerliyoruz. Dünyanın en iyi 100 konteyner limanı arasında ülkemizden 4 limanımız yer aldı. 1936 Montrö Türk Boğazlar Sözleşmesi'nde yer alan Altın Frank birimi üzerinden yapılan son 3 yıldaki güncellemelerle boğaz geçişlerinden elde edilen yıllık gelir 38 milyon dolardan 212 milyon dolara çıkarılmıştır.” şeklinde konuştu.

“Yeni Gemi İnşasına Yönelik Teşviki Genişlettik”

Bakan Uraloğlu, gemi inşası yaşam döngüsünün tüm aşamalarını Türkiye’de hayata geçirdiklerini belirterek “Tasarım, üretim, operasyon, bakım ve geri dönüşüm süreçlerini modern teknolojilerle gerçekleştiriyoruz. Bunu yapabilen az sayıda ülkeden biri olduğumuzu ifade etmek isterim. Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerimiz için, KKTC’deki Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projemizi, HAVELSAN iş birliğiyle yürütmekteyiz. Mavi Ekonomi ve Deniz Saha Planlaması ile denizlerimizdeki güneş, rüzgar enerjisi, yeraltı kaynakları ve balıkçılık faaliyetlerinden maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz. Milli Deniz Ticaret Filomuzu Gençleştiriyoruz! Hurdaya ayrılacak gemi tonajını 5 bin gross tondan 50 bin gross tona çıkararak yeni gemi inşasına yönelik teşviki genişlettik.” dedi.

Aydıncık Yat Limanı Altyapı Çalışmaları 2025’te Tamamlanacak

Uraloğlu, 2003’te 8 bin 500 yat bağlama kapasitesi varken, 2024'te bu sayıyı 25 bin 38'e ulaştırdıklarını kaydederek “Tersane İstanbul Projemizin 1. Etap açılışını Eylül ayında gerçekleştirdik. Karadeniz'deki ticareti güçlendirecek Rize İyidere Lojistik Limanı'nın yapımına devam ediyoruz. Hasar gören kıyı yapılarımızı hızla onarıp, en kısa sürede yeniden hizmete sunacağız. Demre Yat Limanımızın altyapı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı çalışmalarının ardından 2026’da hizmete almayı planlıyoruz. 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı’nın altyapı çalışmalarını 2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“11 İldeki 34 Lokasyonda 5G Şebekesi Kuruluyor”

Haberleşme sektörüne ilişkin verileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, “Ülkemiz; e-devlet uygulamalarında, 37 ülke arasında 83 puanla 10. sırada yer alarak, AB ortalaması olan 76'yı geride bırakmıştır. Yerli ve milli ULAK 4.5G baz istasyonlarımızın evrensel ve ticari şebekelerde yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile haberleşme altyapısındaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. 11 ildeki 34 lokasyonda 5G şebekesi kuruluyor ve izinler kapsamında testler gerçekleştiriliyor. Bu adımla, yerli ve millî teknolojilerle güçlü bir iletişim altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısının 75 Milyon olduğunu belirterek “Bu da dünya genelindeki kullanıcı sayısının yüzde 1,4’üne karşılık gelmektedir. Ayrıca, ülkemizde internette geçen süre günlük 7 saat ile dünya ortalamasının yüzde 8 üzerindedir. 2011'den beri ücretsiz sunulan Çocuk ve Aile profilleri ile zararlı içeriklere karşı koruma sağlayan Güvenli İnternet Hizmetimiz, 46 Milyon aboneye ulaştı. Ülkemiz, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin Global Siber Güvenlik Endeksi'nde tüm başlıklardan tam puan alarak Almanya ve Fransa gibi ülkelerle birlikte 'Seviye 1: Rol Model Ülke' kategorisinde yer aldı.” ifadelerini kullandı.

“Türksat 6A, Yıl Sonuna Kadar Hizmete Girecek”

Yüzde 81 yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A uydusunu temmuz ayında uzaya fırlatarak, uydu üretebilen 11 ülkeden biri olduklarını kaydeden Uraloğlu, “Türksat 6A, yıl sonuna kadar hizmete girecek ve uydularımızın kapsama alanı 5 milyar nüfusa ulaşacak. PTT ile iletişimden e-ticarete kadar birçok alanda ülkemizin her köşesine hizmet sunmaktayız. Türkiye Kart, tek kartla toplu taşıma, para transferi ve alışveriş imkânı sunmayı hedefliyor. Şu anda 5 şehrimizde aktif olan kartın, 18 ilimizde kullanılması için çalışmaları sürdürüyoruz.” dedi.