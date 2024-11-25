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Fenerbahçe, Slavia Prag maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Slavia Prag maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda Slavia Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda core çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahada iki grup halinde pas çalışması yapan futbolcuların, idmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.

Bellona Kayserispor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynayan futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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