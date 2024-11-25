Hulki Cevizoğlu'ndan "kadınlarla ilgili komisyonun başkanı bir kadın olsaydı" değerlendirmesine yanıt

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, kadına yönelik şiddete karşı kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun başkanı seçilmesi sebebiyle yapılan değerlendirmelere yanıt verdi.

Abone ol

Cevizoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin ortak kararıyla kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulduğunu hatırlattı.

"Ne mutlu ki bütün partilerimiz, kadına yönelik şiddet konusunda hemfikir oldular ve bu şiddetin önlenmesi için bir adım daha attılar" diyen Cevizoğlu, daha önce de benzer komisyonların kurulduğunu ve ciddi çalışmaların yapıldığını anımsattı.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in "Keşke kadınlarla ilgili komisyonun başkanı bir kadın olsaydı" sözlerini hatırlatan Cevizoğlu, buna karşılık yazdığı cevabı Önder'in Genel Kurul'da okuduğunu aktardı.

Hulki Cevizoğlu, "Komisyonumuzda ben dahil 21 üye var; 5 erkek milletvekili var; kalan üyelerimiz kadın milletvekilleri. Muhalefetten de oy alarak, kadın vekillerimizin oylarıyla seçilen bir erkek başkan oldum." bilgisini paylaştı.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu vurgulayan Cevizoğlu, "Toplumsal bir sorunda, bir toplum bilimcinin görev almış olması en doğal işlerden biri. Ben toplum bilimciyim yani sosyoloğum. Akademik çalışmalar yapan bir hocayım aynı zamanda. Kadınlara yönelik şiddet ve toplumdaki genel şiddet konusunda da çalışmalarımız, yazılarımız oldu." diye konuştu.

Türkiye'de bir "opak toplum" yaratılmaya çalışıldığını dile getiren Cevizoğlu, "Opak toplum; zihni bulanık toplum inşa etmek demek. Yani 'İnsanlar düşünemesin, kafasını karıştıralım, gerçekleri saptıralım' diyen bir kesim var." ifadesini kullandı.

Hulki Cevizoğlu, opak toplumun yaratılmasında dijital platformların ne kadar etkili olduğu; suça özendirici yayınlar var mı; sapkın akımlar, uyuşturucu, alkol, mafya kültürü televizyon dizileri tarafından özendiriliyor mu gibi konuların, Komisyonun ana görevleri arasında olduğunu söyledi.