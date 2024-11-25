9 kilo veren şarkıcı Zara tarzıyla adından söz ettirdi! Göğüs dekolteli kıyafetine yorum yağdı

Şarkıcı, diyet yaparak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsediğini belirtmişti. Zara, öğlen saat 4’ten sonra yemek yemediğini, bunun yerine bitki çayları ve ödem attırıcılar kullandığını söyleyerek: "Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" demişti.