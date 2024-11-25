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9 kilo veren şarkıcı Zara tarzıyla adından söz ettirdi! Göğüs dekolteli kıyafetine yorum yağdı

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9 kilo veren şarkıcı Zara tarzıyla adından söz ettirdi! Göğüs dekolteli kıyafetine yorum yağdı

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Türk Halk Müziği sanatçısı Zara sahne tarzıyla adından söz ettirdi. Derin göğüs dekoltesiyle sahneye çıkan Zara özel hayat açıklamasıyla da dikkat çekti.

9 kilo veren şarkıcı Zara tarzıyla adından söz ettirdi! Göğüs dekolteli kıyafetine yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Zara (gerçek adıyla Neşe Zara Yılmaz), son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor.

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9 kilo veren şarkıcı Zara tarzıyla adından söz ettirdi! Göğüs dekolteli kıyafetine yorum yağdı

Şarkıcı, diyet yaparak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsediğini belirtmişti. Zara, öğlen saat 4’ten sonra yemek yemediğini, bunun yerine bitki çayları ve ödem attırıcılar kullandığını söyleyerek: "Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" demişti.

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9 kilo veren şarkıcı Zara tarzıyla adından söz ettirdi! Göğüs dekolteli kıyafetine yorum yağdı

Zayıflamasından sonra sahneye de iddialı seçimler yaparak çıkan Zara derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. 

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9 kilo veren şarkıcı Zara tarzıyla adından söz ettirdi! Göğüs dekolteli kıyafetine yorum yağdı

Zara'nın tarzını görenler "Muhteşem ses ama kıyafet olmamış", "Kıyafet güzel durmamış", "Bu sesle çuval giyse de olur" yorumlarında bulundu.

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