9 kilo veren şarkıcı Zara tarzıyla adından söz ettirdi! Göğüs dekolteli kıyafetine yorum yağdı
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Türk Halk Müziği sanatçısı Zara sahne tarzıyla adından söz ettirdi. Derin göğüs dekoltesiyle sahneye çıkan Zara özel hayat açıklamasıyla da dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Zara (gerçek adıyla Neşe Zara Yılmaz), son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Şarkıcı, diyet yaparak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsediğini belirtmişti. Zara, öğlen saat 4’ten sonra yemek yemediğini, bunun yerine bitki çayları ve ödem attırıcılar kullandığını söyleyerek: "Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" demişti.
Zayıflamasından sonra sahneye de iddialı seçimler yaparak çıkan Zara derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.
Zara'nın tarzını görenler "Muhteşem ses ama kıyafet olmamış", "Kıyafet güzel durmamış", "Bu sesle çuval giyse de olur" yorumlarında bulundu.