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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yarına dikkat, kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yarına dikkat, kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri için yarın kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksek kesimleri, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Yozgat, Sivas'ın batısı, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili olacak.

Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen ve 5-15 santimetre yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen yağışlardan kaynaklanacak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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