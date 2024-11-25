BIST 9.647
DOLAR 34,58
EURO 36,30
ALTIN 2.983,03
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 7 şüpheli yakalandı!

Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 7 şüpheli yakalandı!

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, elde edilen bilgiler doğrultusunda tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 'Nitelikli yağma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Abone ol

Mersin'de tehdit ve nitelikli yağma gibi suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, vatandaşları organize olarak tehdit edip suç örgütlerinin adını kullanarak haraç isteyen ve yağma suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Nitelikli yağma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni dizi 'Eşref' geliyor: Çağatay Ulusoy başrolde
Yeni dizi 'Eşref' geliyor: Çağatay Ulusoy başrolde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yarına dikkat, kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yarına dikkat, kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Hulki Cevizoğlu'ndan "kadınlarla ilgili komisyonun başkanı bir kadın olsaydı" değerlendirmesine yanıt
Hulki Cevizoğlu'ndan "kadınlarla ilgili komisyonun başkanı bir kadın olsaydı" değerlendirmesine yanıt
Pirelli'nin kış ve dört mevsim lastik yelpazesi iki yeni ürünle güçlendirildi
Pirelli'nin kış ve dört mevsim lastik yelpazesi iki yeni ürünle güçlendirildi
Emine Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" paylaşımı
Rusya Ukrayna savaşında gerilimi tırmandıracak yeni iddia Fransa ve İngiltere
Rusya Ukrayna savaşında gerilimi tırmandıracak yeni iddia Fransa ve İngiltere
Araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: 5 Aralık'tan itibaren zorunlu
Araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: 5 Aralık'tan itibaren zorunlu
İletişim Başkanlığı'ndan belediyelerin açtığı kreşlerin, Bakanlık tarafından kapatıldığı iddiasına yanıt
İletişim Başkanlığı'ndan belediyelerin açtığı kreşlerin, Bakanlık tarafından kapatıldığı iddiasına yanıt
İzmir'de okul bahçesinde dehşet dakikaları!
İzmir'de okul bahçesinde dehşet dakikaları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına şiddet' konusunda uyarı: "Sinema ve dizi sektörü kendine çekidüzen versin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına şiddet' konusunda uyarı: "Sinema ve dizi sektörü kendine çekidüzen versin"
Kayseri'de çatısı çöken ahırdaki 30 büyükbaş hayvan telef oldu
Kayseri'de çatısı çöken ahırdaki 30 büyükbaş hayvan telef oldu