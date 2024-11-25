BIST 9.647
DOLAR 34,58
EURO 36,30
ALTIN 2.983,03
HABER /  EKONOMİ

Kapasite kullanımı kasım ayında arttı

Kapasite kullanımı kasım ayında arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda geçen aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1755 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda geçen aya oranla 0,4 artarak yüzde 75,6 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,1'e yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
32 yaşındaki adam, 19 yaşındaki genç kızın kalbiyle hayata tutundu
32 yaşındaki adam, 19 yaşındaki genç kızın kalbiyle hayata tutundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 7 şüpheli yakalandı!
Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 7 şüpheli yakalandı!
Yerli milli Altay tankının gözleri için ilk teslimat gerçekleşti Sivas'ta üretildi
Yerli milli Altay tankının gözleri için ilk teslimat gerçekleşti Sivas'ta üretildi
Yeni dizi 'Eşref' geliyor: Çağatay Ulusoy başrolde
Yeni dizi 'Eşref' geliyor: Çağatay Ulusoy başrolde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yarına dikkat, kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yarına dikkat, kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Hulki Cevizoğlu'ndan "kadınlarla ilgili komisyonun başkanı bir kadın olsaydı" değerlendirmesine yanıt
Hulki Cevizoğlu'ndan "kadınlarla ilgili komisyonun başkanı bir kadın olsaydı" değerlendirmesine yanıt
Pirelli'nin kış ve dört mevsim lastik yelpazesi iki yeni ürünle güçlendirildi
Pirelli'nin kış ve dört mevsim lastik yelpazesi iki yeni ürünle güçlendirildi
Emine Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" paylaşımı
Rusya Ukrayna savaşında gerilimi tırmandıracak yeni iddia Fransa ve İngiltere
Rusya Ukrayna savaşında gerilimi tırmandıracak yeni iddia Fransa ve İngiltere
Araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: 5 Aralık'tan itibaren zorunlu
Araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: 5 Aralık'tan itibaren zorunlu
İletişim Başkanlığı'ndan belediyelerin açtığı kreşlerin, Bakanlık tarafından kapatıldığı iddiasına yanıt
İletişim Başkanlığı'ndan belediyelerin açtığı kreşlerin, Bakanlık tarafından kapatıldığı iddiasına yanıt