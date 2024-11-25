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Erkekler, 15 yılda 4 bin 179 kadını öldürdü

Erkekler, 15 yılda 4 bin 179 kadını öldürdü

Yerel ve ulusal basında yer alan verilere göre, son 15 yılda erkekler tarafından 4 bin 179 kadın öldürüldü, 7 bin 221 kadın yaralandı. Kasım 2024'e kadar en az 263 kadının ölümü ise "şüpheli" olarak kayıtlara geçti. Kadın cinayetleri ülkemizin kanayan yarası olmaya devam ediyor.

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Bianet'in verilerine göre, son 15 yılda erkekler tarafından 4 bin 179 kadın katledildi, 7 bin 221 kadın yaralandı. Sadece bu yılın başından Kasım ayına kadar en az 263 kadının ölümü "şüpheli" olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, Türkiye'deki kadın cinayetlerinin vahametini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bianet'in raporunun ayrıntıları şöyle:

1 Ocak- 18 Kasım arasında basına yansıyan erkek şiddeti verilerine göre erkekler, 344 kadını öldürdü, 110 kadını taciz etti, 201 çocuğu istismar etti, 558 kadına şiddet uyguladı, 13 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 544 kadını seks işçiliğine zorladı. 263 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 40 çocuğu öldürdü.

En az 242 kadını kocası, sevgilisi erkekler, 62 kadını baba, oğul gibi ailesinden erkekler, yedi kadını damadı, beş kadını komşusu, bir kadını işvereni, dokuz kadını da arkadaşı öldürdü. En az 4 kadını kargocu, tamirci gibi erkekler, bir kadını da kadına tecavüz eden erkek öldürdü. En az 13 kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

En az 242 kadını kocası, sevgilisi erkekler, 62 kadını baba, oğul gibi ailesinden erkekler, yedi kadını damadı, beş kadını komşusu, bir kadını işvereni, dokuz kadını da arkadaşı öldürdü. En az 4 kadını kargocu, tamirci gibi erkekler, bir kadını da kadına tecavüz eden erkek öldürdü. En az 13 kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

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